David Lynch, la figlia promette: "In arrivo lo script del progetto rifiutato da Netflix"

È passato più di un anno dalla morte e la mancanza di David Lynch si fa sentire più forte che mai, ma qualcosa potrebbe alleviarla. La figlia del cineasta, Jennifer Lynch, ha anticipato l'imminente pubblicazione della sceneggiatura dell'ultimo progetto del regista, Unrecorded Night, inizialmente preso in considerazione da Netflix e poi abbandonato a causa della pandemia.

World of Reel ha segnalato un post di Reddit attribuito a Jennifer Lynch in cui la figlia di David anticipa la novità imminente in risposta alla richiesta di un fan.

"È probabile che le sceneggiature di Unrecorded Night siano pubblicate da me e dai miei fratelli per offrire ciò che non è stato possibile realizzare a coloro che lo avrebbero amato", ha scritto. "Prego tutti di attendere questa pubblicazione e di non andare a caccia di quelle che probabilmente saranno versioni non autorizzate e che rovinerebbero il meraviglioso lavoro creato da papà. Come molti milioni di persone, siamo grandi fan dell'opera di nostro padre e desideriamo vederla condivisa e celebrata in ogni modo positivo. Sappiamo che c'è grande desiderio e sentiamo il bisogno di realizzare al meglio i doni di papà".

Un utente di Reddit ha aggiunto un'ulteriore risposta, osservando: "Qualcuno ha posto la stessa domanda a Sabrina Sutherland (produttrice di lunga data di David Lynch, ndr) alla proiezione di Lost Highway al BFI del 15 gennaio e lei ha detto la stessa cosa".

Che cosa sappiamo su Unrecorded Night?

Prima di aggravarsi, David Lynch aveva ultimato la sceneggiatura di quella che doveva essere una serie di lunga durata sul modello del revival di Twin Peaks.

Il direttore della fotografia di Lynch, peter Deming, ha anticipto che il pilot della serie proposta a Netflix era ambientato a Los Angeles e aveva a che fare con la Vecchia Hollywood. "Non stava cercando di nascondere l'ambientazione. Strade perdute, pur non essendo esplicitato, era un riferimento" ha spiegato. "Così come Mulholland Drive e INLAND EMPIRE. Era sicuramente un mistery davvero interessante, direi. Sì, è un peccato. Davvero. Perché sarebbe stato bello."

Per quanto riguarda gli attori feticcio di David Lynch, il regista aveva pensato a Kyle MacLachlan, Laura Dern e Naomi Watts in ruoli principali, ma la malattia gli ha impedito di proseguire.