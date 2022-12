David Harbour sulla sua esperienza nel film W.E.: "Madonna mi considerava sexy"

Un ruolo di David Harbour che non tutti ricordano è quello di Ernest in W.E., il film del 2011 diretto da Madonna e l'attore ha ora svelato che ottenne la parte perché considerato sexy dalla regista.

La star di Stranger Things ha raccontato qualche retroscena di quell'esperienza e del processo di selezione che gli ha permesso di far parte del cast.

"Ho ricevuto una telefonata da un direttore del casting che conoscevo molto bene, dicendo che stavano mettendo insieme un film top secret da leggere, e che avrei dovuto presentarmi al St. Regis in una stanza senza fare domande", ha detto David Harbour riferendosi alla sua audizione per il film di Madonna al Jimmy Kimmel Live!, lo scorso mercoledì.

Quando l'attore ha chiesto le motivazioni dietro alla sua scelta, il direttore del casting di Edward e Wallis si è limitato a dirgli che la regista lo aveva notato in Revolutionary Road, un film di Sam Mendes del 2008, in particolare grazie a una scena di sesso, "pensando che fossi sexy".

"E così per tutto il fine settimana ho pensato a Ridley Scott e Martin Scorsese", ha continuato a raccontare David Harbour, per poi aggiungere: "Mi presento al St. Regis, entro nella stanza e c'è un gruppo di altri attori di New York seguiti dall'ingresso di Madonna che sta dirigendo questo film. La prima cosa che ho pensata è stato 'Wow, Madonna pensa che io sia sexy.'"

Così dopo la lettura è entrato nel cast, avendo la possibilità di lavorare in un film che, anche se non ha avuto un grande successo di pubblico, ha rappresentato per lui un'occasione irripetibile.