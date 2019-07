David Fincher torna alla regia con il film Mank con protagonista Gary Oldman

David Fincher tornerà alla regia in occasione del film Mank, progetto che avrà come protagonista Gary Oldman nel ruolo dello sceneggiatore Herman Mankiewicz.

Il progetto sarà girato in bianco e nero e le riprese inizieranno nel mese di novembre.

Mank si baserà su uno script firmato dal padre di David Fincher, Jack, prima della sua morte avvenuta nel 2003.

Il progetto biografico con protagonista l'attore Gary Oldman seguirà quindi l'evoluzione di un film cult come Quarto Potere, sceneggiatura scritta insieme al regista Orson Welles e in grado di conquitare un premio Oscar.

Fincher tornerà co dietro la macchina da presa dopo il successo di L'amore bugiardo - Gone Girl e il lavoro compiuto su show come Mindhunter, House of Cards e Love, Death and Robots, show animato realizzato per Netflix.

Oldman, invece, prossimamente sarà protagonista nelle sale anche con i film The Laundromat e The Woman in the Window.