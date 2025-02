David di Donatello 2025: i 15 titoli in corsa per il miglior film documentario

Annunciata la shortilist dei 15 documentari in lizza per entrare nella rosa dei candidati ai David di Donatello 2025.

Annunciati i titoli dei 15 film che concorreranno al Premio David di Donatello - Cecilia Mangini 2025 per il miglior film documentario. Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello in accordo con il Consiglio Direttivo composto da Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti, Alessandro Usai ha annunciato i titoli in questione.

La commissione per i documentari composta da Marco Bertozzi, Maria Bonsanti, Carlotta Cristiani, Irene Dionisio, Alberto Fasulo, Ilaria Fraioli, Pinangelo Marino e Alessandro Zanon ha selezionato i quindici titoli tra 153 documentari iscritti alla competizione. Spiccano titoli dedicati a ritratti e autoritratti di grandi personalità della società civile e politica, come la senatrice Liliana Segre ed Enrico Berlinguer, e dell'arte, come la grande icona teatrale Eleonora Duse e la regista Antonietta De Lillo, ma trova spazio anche uno sguardo ravvicinato sull'attualità internazionale, con film ambientati in Libano, Ucraina, in Gambia, tra la working class di Belfast, ma anche ricordi personalissimi di genitori perduti, come la mamma di Virginia Eleuteri Serpieri e il papà di Costanza Quatriglio, il giornalista Giuseppe Quatriglio, e ancora sguardi nuovi sull'Italia del presente, nei racconti di un gruppo di mamme in attesa, un negozio palermitano punto d'incontro della scena LGBTQI.

Tra le 15 opere selezionate, 9 sono dirette da registe. "Il grande numero di titoli iscritti testimonia una ricchezza espressiva capace di abbracciare imprese diverse, in un cinema che nasce e si nutre indistintamente dell'indipendenza di sguardi autoriali, di importanti strategie imprenditoriali, di politiche culturali dei festival e dei principali broadcaster" ha dichiarato la commissione selezionatrice. "Per questo ci ha guidato un'idea molteplice di rappresentanza: da un lato l'importanza di valutare la qualità dei singoli film, dall'altro la necessità di offrire piena luce alla vasta articolazione del documentario italiano".

Il cassetto segreto: Anna Magnani sul set del film Vulcano

La shortlist dei documentari

Di seguito la lista dei 15 documentari in lizza per il David di Donatello 2025:

A MAN FELL di Giovanni C. Lorusso

AMOR di Virginia Eleuteri Serpieri

IL CASSETTO SEGRETO di Costanza Quatriglio

DUSE - THE GREATEST di Sonia Bergamasco

LILIANA di Ruggero Gabbai

LIRICA UCRAINA di Francesca Mannocchi

L'OCCHIO DELLA GALLINA di Antonietta De Lillo

PRIMA DELLA FINE. GLI ULTIMI GIORNI DI BERLINGUER di Samuele Rossi

QUIR di Nicola Bellucci

REAL di Adele Tulli

TEMPO D'ATTESA di Claudia Brignone

THE FLATS di Alessandra Celesia

THE STRONG MAN OF BURENG di Mauro Bucci

TINERET di Nicolò Ballante

VALENTINA E I MUOSTRI di Francesca Scalisi

La Giuria dell'Accademia dei David voterà una prima volta per individuare la cinquina di candidati al premio e, successivamente, decreterà il vincitore del David per il miglior film documentario che dal 2021 è stato intitolato alla memoria di Cecilia Mangini, instancabile indagatrice del reale e indimenticata pioniera e outsider del cinema italiano.