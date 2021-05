David Cronenberg ospite d'onore del Matera Film Festival 2021

È David Cronenberg l'ospite d'onore della seconda edizione del Matera Film Festival 2021, che si terrà nella Città dei Sassi dal 3 al 10 ottobre. Il grande cineasta canadese, Leone D'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, sarà presente durante tutta la settimana del festival, terrà una masterclass aperta al pubblico e seguirà da vicino le principali attività in programmazione.

Il regista canadese David Cronenberg

Il programma del Matera Film Festival si arricchisce di una retrospettiva a lui completamente dedicata. Questi i titoli di alcuni dei lungometraggi che saranno presentati al pubblico durante i giorni del Festival: Scanners (1981), Videodrome (1983), The Dead Zone (La zona morta) (1983), The Fly (La mosca) (1986), Crash (1996), eXistenZ (1999); A History of Violence (2005) e Eastern Promises (La promessa dell'assassino) (2007).

"Non vedo l'ora di tornare a Matera, non come turista, ma come protagonista di un bellissimo Festival di Cinema che si terrà in una bellissima e antica città" afferma David Cronenberg. "L'energia e la creatività del passato saranno intorno a noi e ci avvolgeranno in un abbraccio di gioia cinematografica e spirito di condivisione".

David Cronenberg: quando il cinema è un'oscura meraviglia

Sul sito www.materafilmfestival.it e sui principali canali social dell'evento saranno comunicati i dettagli delle attività che saranno a lui dedicate.

Al momento David Cronenberg è impegnato sul set del suo nuovo progetto, Crimes of the Future, interpretato da Kristen Stewart e Viggo Mortensen.