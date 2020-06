David Cronenberg ricorda la sorella Denise: "Non ha ottenuto il riconoscimento che meritava"

David Cronenberg ha voluto ricordare la sorella Denise, morta il 22 maggio, sottolineando che non ha ottenuto il riconoscimento che meritava in carriera.

David Cronenberg ha voluto ricordare la sorella Denise, la costumista che è morta il 22 maggio in Ontario, Canada, all'età di 81 anni.

L'artista aveva iniziato a lavorare nel mondo del cinema in occasione del film del 1986 La Mosca con protagonista Jeff Goldblum.

La sorella del regista si è occupata dei costumi di moltissimi dei suoi film tra cui anche M. Butterfly, Crash, eXistenZ, A History of Violence, La promessa dell'assassino, A Dangerous Method, Cosmopolis e Maps to the Stars.

Denise Cronenberg aveva inoltre creato e confezionato l'indimenticabile costume rosso indossato da Jeremy Irons e al suo team medico nel film Inseparabili.

David Cronenberg ha detto a The Globe and Mail ricordando Denise: "Non penso abbia ottenuto il riconoscimennto che meritava e sono piuttosto certo che lo pensasse anche lei".

Il regista ha quindi ricordato il lavoro compiuto per il film Inseparabili: "Abbiamo provato la versione accurata al 100% di cosa avrebbero indossato i dottori, ma era noiosa. Sarebbe stato diverso se fosse stata una serie televisiva, ma questo era diverso. I gemelli vedevano i loro ruoli come dottori quasi in stile cosa religiosa, con un elemento di spiritualità e filosofia. Non appena l'ho detto a Denise lei ha immediatamente capito di cosa stavo parlando e di cosa avevamo bisogno".

David ha aggiunto sulla sorella spiegando che lavorare con le stesse persone è utile perché si conoscono già i ritmi e le personalità degli altri: "Ma si tratta di un membro della famiglia, è ancora più profondo. E in realtà apprezzo il nepotismo perché più alleati si hanno meglio è".

Denise Cronenberg ha ricervuto in carriera sei nomination ai Genie Award in Canada per il lavoro compiuto con i film del fratello e per Resident Evil: Afterlife.