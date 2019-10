David Cronenberg dirigerà una miniserie Netflix ispirata al suo romanzo Divorati

David Cronenberg si prepara a dirigere e produrre per Netflix una miniserie ispirata al suo romanzo Divorati, in originale Consumed. Il regista di culto starebbe dunque per interrompere il suo ritiro durato quattro anni per una collaborazione con la piattaforma streaming.

Un ritratto fotografico di David Cronenberg

A dare la notizia è stato lo stesso David Cronenberg, ospite del Festival du Nouveau Cinema di Montreal, dove ha presentato il restauro in 4k del suo cult del 1995 Crash. La provocazione, David Cronenberg, l'aveva lanciata alla passata Mostra del Cinema di Venezia in cui aveva dichiarato di non andare al cinema da anni e di preferire Netflix alla sala. Detto fatto, la collaborazione con la piattaforma streaming starebbe per concretizzarsi.

Divorati, primo romanzo firmato da Cronenberg, è incentrato su una coppia di sessantenni francesi che compiono un viaggio in giro per il mondo alla ricerca delle persone più strane che riescono trovare per poterle fotografare.

Nomadi freelance ossessionati dalla tecnologia, Nathan e Naomi sono una coppia di fotogiornalisti alla costante ricerca di argomenti scabrosi che maneggiano con la disinvoltura dell'informazione nell'era dei social. Naomi, specializzata in cronaca nera, si appassiona alla vicenda di due affascinanti intellettuali francesi, Célestine e Aristide Arosteguy. Célestine è stata trovata morta e orrendamente mutilata nel suo appartamento parigino: la polizia sospetta che sia stato proprio il marito, al momento irreperibile, a ucciderla. E a divorare parti del suo corpo. Nel frattempo Nathan, che scrive di argomenti medici, si trova a Budapest per realizzare un pezzo su un controverso chirurgo. Quando scopre di aver contratto una rara malattia venerea, Nathan decide di volare a Toronto per incontrare il suo scopritore, il vecchio dottor Roiphe. Naomi, intanto, si mette alla ricerca di Aristide. Quale oscuro intreccio lega le due storie? Quale destino attende i due spregiudicati giornalisti?