David Cronenberg: Kristen Stewart e Viggo Mortensen nel cast del suo nuovo film Crimes of the Future

Kristen Stewart, Viggo Mortensen e Léa Seydoux saranno i protagonisti del nuovo film di David Cronenberg intitolato Crimes of the Future.

Le riprese del lungometraggio sembra si svolgeranno nei mesi estivi in Grecia, come rivelato dai nuovi dettagli emersi riguardanti l'atteso progetto.

Crimes of the Future segna il ritorno alla regia di David Cronenberg, impegnato anche come sceneggiatore del progetto, e racconterà quello che accade in un futuro non troppo distante in cui l'umanità cerca di adattarsi a un ambiente circostante "sintetico". L'evoluzione porta gli esseri umani a vivere una metamorfosi che li modifica a livello biologico. Alcune persone accolgono positivamente il potenziale senza limiti del trans-umanismo, mentre altri cercano di limitarlo. L'Accelerated Evolution Syndrome si diffonde comunque rapidamente. Saul Tenser è un artista la quale la trasformazione ha portato alla nascita nel suo corpo di nuovi e inaspettati organi. Insieme alla sua partner Caprice, Tenser ha trasformato la rimozione di questi organi in uno spettacolo per i suoi follower durante esibizioni dal vivo a teatro. Ma Tenser sarà costretto a valutare la sua più sconvolgente performance quando il governo e una strana subcultura iniziano a tenerlo d'occhio.

Nel cast del film ci saranno Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar e Lihi Kornowski. David Cronenberg, parlando del progetto, ha semplicemente dichiarato: "Ho dei conti in sospeso con il futuro". La produzione sarà curata da NEON e Serendipity Point Films.