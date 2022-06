David Cronenberg: "Il genere 'horror dei corpi' non esiste"

David Cronenberg nega che alcuni dei suoi film, incluso il recente Crimes of the Future, appartengano a un sottogenere horror dei corpi e insiste sul fatto che tutti i suoi progetti vengono realizzati nello stesso modo.

Il regista David Cronenberg nega che esista un sottogenere horror dedicato ai corpi. Sottogenere che, se esistesse, vedrebbe orgogliosi membri del team alcuni suoi film come Crash e il recente Crimes of the Future, che di recente ha turbato parte della platea del festival di Cannes.

Crimes of the Future: una scena del film

Quando EW ha parlato con David Cronenberg nel 2018, il regista canadese ha detto che era improbabile che sarebbe tornato ai film horror della prima parte della sua carriera come, come Rabid del 1977, Brood - La covata malefica del 1979 e La mosca del 1986, tutte pellicole in cui i corpi umani subivano grottesche trasformazioni.

"Probabilmente no" ,aveva dichiarato l'autore, i cui crediti più recenti includono A History of Violence del 2005, A Dangerous Method del 2011 e Cosmopolis del 2012. "Mi sono stati offerti molti progetti, ma sembravano semplicemente essere una ripetizione di ciò che avevo già fatto, quindi non è interessante... Penso che in tutti i miei film ci sia ancora una trama comune, ma non mi vedo proprio a tornare su quel tipo di film".

Quattro anni dopo, Cronenberg è tornato dopo una lunga pausa dalla regia durata quasi un decennio con un nuovo film, Crimes of the Future, ambientato in un mondo in cui non c'è dolore o infezione. Il film è interpretato da Viggo Mortensen nei panni di un artista performativo che coltiva nuovi tipi di organi interni che vengono poi rimossi per il piacere del pubblico da un personaggio interpretato da Léa Seydoux. Le sequenze più scioccanti del film includono l'autopsia di un bambino assassinato e un personaggio il cui corpo è coperto di orecchie. Come mai Cronenberg ha cambiato idea e ha fatto il ritorno al grande nel mondo dell'horror dei corpi (body horror)?

Crimes of the Future: in molti si alzano e abbandonano la premiere del film di David Cronenberg a Cannes 2022

"Non esiste il body horror", insiste il regista. "Dovete accettarlo. Per i critici e i fan esiste, ma creativamente non esiste per me. Non esiste assolutamente. Ogni film è lo stesso per me in termini di ciò che faccio. Mi preoccupo di far funzionare i dialoghi, avere il casting corretto, l'illuminazione, tutta questo roba. La differenziazione di genere è più una questione di marketing o di critica, ma a me non dà nulla. Fondamentalmente lo ignoro. Per me, questo film è un altro dei miei film. Non è diverso da A Dangerous Method o Cosmopolis per me."

Come rivela la recensione di Crimes of the Future, il regista canadese torna a scandalizzare con una pellicola estrema che attinge al suo passato, ma presenta anche elementi di novità. Lo script era stato infilato nel cassetto molti anni fa, ma è stato il produttore Robert Lanton a incoraggiare Cronenberg a rispolverarlo e riproporlo:

"Mi ha telefonato e mi ha detto: 'Non hai più fatto film, ma c'è una sceneggiatura davvero fantastica. Dovresti leggerla, è la tua sceneggiatura".