Brad Pitt sarà protagonista e produttore di Heart of the Beast

Brad Pitt ha stretto un accordo con Paramount che lo porterà a essere il protagonista e produttore esecutivo del nuovo film Heart of the Beast, l'avventura action che verrà diretta da David Ayer.

Nel team che si occuperà della produzione del progetto ci saranno, oltre il filmmaker tramite la sua Crave Films, anche Damien Chazelle e Olivia Hamilton grazie alla loro Wild Chickens Productions.

Cosa racconterà il film con Pitt

Heart of the Beast è stato scritto da Cameron Alexander e il film racconterà la storia di un ex militare delle forze speciali e del suo cane, compagno al fronte e nella vita, che combattono per sopravvivere dopo un incidente aereo. I due si ritrovano infatti alle prese con la natura selvaggia dell'Alaska, cercando disperatamente un modo per rimanere in vita.

David Ayer sarà uno dei produttori con la sua Crave Films, mentre Brad Pitt sarà protagonista e produttore del progetto grazie a Plan B.

I recenti impegni di Brad

L'attore ha recentemente completato le riprese di F1, progetto targato Apple, che Warner Bros distribuirà nelle sale americane dal 27 giugno. Pochi mesi fa ha invece debuttato, nei cinema e in streaming, il divertente Wolfs - Lupi solitari di cui è stato protagonista accanto a George Clooney, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e che ha registrato numeri record per quanto riguarda le visualizzazioni in streaming su Apple TV+.

Nel film Clooney interpreta un fixer professionista assunto per coprire un crimine in casa di un'importante funzionaria newyorkese. Quando sulla scena si presenta un secondo risolvi-problemi, la parte affidata a Pitt, i due "lupi solitari" si ritrovano, loro malgrado, a lavorare insieme per portare a termine il lavoro.

Come produttore Pitt ha contribuito anche alla realizzazione di Mickey 17, del regista Bong Joon-ho e con star Robert Pattinson, e di Hedda, lungometraggio ispirato allo spettacolo teatrale di Henrik Ibsen che è diretto da Nia DaCosta.