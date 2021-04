Dave Bautista vuole il ruolo di Bane e lo ha fatto sapere alla Warner Bros

Ci sono attori che sanno quello che vogliono, e non si può certo dire che Dave Bautista non sia uno di questi. Anzi, la cosa si applica a tal punto all'ex campione di wrestling, che questi ha già comunicato a Warner Bros. la sua intenzione di interpretare il villain DC Bane qualora ci fosse una nuova opportunità di portarlo sul grande schermo.

Army of the Dead: Dave Bautista e Ella Purnell in una scena

A rivelarlo è stato proprio Bautista durante la Justice Con (via IndieWire), in occasione della quale era lì per parlare del suo nuovo film, Army of the Dead, diretto da Zack Snyder.

Tra un argomento e l'altro, però, la conversazione è ricaduta su quelli che lui considererebbe dei ruoli da sogno e sul fatto che, per rendere realtà proprio uno di questi, l'attore abbia preso l'iniziativa organizzando un incontro con i produttori di Warner Bros.

"Voglio interpretare così tanto Bane che sono andato da Warner Bros. e mi sono fatto dare un appuntamento con la DC" ha rivelato Bautista "Sono entrato da quella porta e ho detto 'Voglio essere Bane'".

E non importa che Warner e DC non siano attualmente alla ricerca di un Bane...

"'Non sto scherzando' gli dissi, e loro mi risposero 'Woah, non stiamo nemmeno facendo i casting per il ruolo di Bane'. E io 'Non mi interessa, lo interpreterò io'".

Tom Hardy nei panni del terrificante Bane sulla copertina di Empire dedicata a Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Beh, la convinzione dietro c'è tutta, peccato che però pare ci voglia ancora un po' prima di rivedere il personaggio sullo schermo: al momento, infatti, Bane non sembrerebbe una delle priorità degli studios, dato che che il focus è ora presentare il nuovo Batman interpretato da Robert Pattinson, e c'è già una folta schiera di villain a far la fila. Tuttavia, non è detto che se il film di Matt Reeves avrà successo Bane non possa essere il prossimo antagonista dell'Uomo Pipistrello, né che, considerando il Multiverso attualmente in pieno sviluppo, non possa comunque fare la sua comparsa in qualche altro progetto targato DC.

Ad ogni modo, staremo a vedere. Voi ce lo vedreste Dave Bautista nel ruolo di Bane?