Dave Bautista vorrebbe essere il Lex Luthor dell'Universo DC di James Gunn?

Il sogno di Dave Bautista di interpretare un certo personaggio nell'universo DC in sviluppo per mano di James Gunn e Peter Safran sembra essersi infranto, ma nelle ultime ore potrebbe esserne nato uno nuovo... Dopotutto, se non Bane, perché non Lex Luthor?

La star de I Guardiani della Galassia Dave Bautista aveva un sogno: interpretare Bane in un progetto DC.

Questo sogno, tuttavia, sembra essersi definitivamente infranto negli ultimi tempi, dato che la nuova direzione che le IP DC prenderanno sotto l'egida di James Gunn e Peter Safran non prevederebbero un simile ruolo per l'attore ed ex-lottatore WWE.

Dave Bautista svela perché non sarà Bane: James Gunn "ha bisogno di attori più giovani"

Ma allora un "passaggio" in casa DC è totalmente da escludere? Chissà... Intanto, Chris Killian di Comicbook una nuova pulce nell'orecchio all'attore l'ha messa con il suo ultimo post Instagram.

Il reporter ha infatti postato un'immagine con su scritto "Tutto questo chiacchiericcio su Dave Bautista, ma ora ho bisogno che mi ascoltiate" su un collage che vede abbinato l'interprete di Drax non con Bane, ma con un altro celebre villain DC: Lex Luthor.

"Non ci avevo mai pensato prima, ma ora non riuscirò a smettere di farlo!" è stata la repentina risposta di Dave Bautista nei commenti. Che dite, si proporrà per il ruolo nonostante le sue ultime dichiarazioni? E voi, ce lo vedreste?