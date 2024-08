Darren Aronofsky in trattative per dirigere Plastic Man per il DCU

Il regista di The Whale, Darren Aronofsky, dirigerà un film su Plastic Man per il DCU di James Gunn.

Lo scopper DCULeaks, che è abbastanza affidabile, ha precedentemente condiviso informazioni secondo cui Darren Aronofsky era in trattative per dirigere un film su Plastic Man per il DCU di James Gunn.

Una fonte ha confermato questa informazione, dicendo che Aronofsky aveva effettivamente parlato con Gunn per salire a bordo del progetto sul supereroe. Ora, un elenco su Production Weekly indica Aronofsky come regista di Plastic Man, che è ancora in fase di sviluppo. Naturalmente non si tratta di una conferma, ma indica un ulteriore potenziale coinvolgimento di Aronofsky.

Darren Aronofsky: "Ho proposto il mio Batman vietato ai minori 15 anni in anticipo"

Il progetto

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni, ma è una notizia da tenere d'occhio. L'inclusione di Aronofsky nel DCU non sarebbe poi così sorprendente, visto che è noto per le sue scelte cinematografiche eclettiche e che una volta si era persino proposto per dirigere un film di Batman vietato ai minori, scritto da Frank Miller.

Il regista Darren Aronofsky sul set del film The Wrestler, Leone d'Oro a Venezia 2008

Plastic Man è un personaggio che non ha ancora avuto un film tutto suo. Molti anni fa, Gunn propose alla Warner Bros uno stand alone sull'Uomo di plastica con Matthew Lillard nel ruolo principale. Lo studio rifiutò la proposta, ma sembra che ora Gunn voglia rivisitare questo vecchio progetto, che non avrebbe nemmeno bisogno di un via libera dal momento che è l'attuale capo del DCU.

Nel frattempo, Aronofsky si appresta a girare il suo grintoso thriller criminale di New York Caught Stealing, interpretato da Austin Butler e Zoe Kravitz, a settembre. Il film è prodotto dalla Sony e uscirà nel 2025.

L'ultima pellicola di Aronofsky, The Whale, ha fatto vincere a Brendan Fraser l'Oscar come miglior attore e il pubblico ha apprezzato molto il film. Il titolo, prodotto da A24, è riuscito a incassare 54 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget ridotto a 3 milioni di dollari. Aronofsky ha diretto solo otto film in 25 anni di carriera, tra i quali i più importanti sono π - Il teorema del delirio, Requiem for a dream, Il cigno nero e The Wrestler.