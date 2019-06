Dark: la divertente sintesi della prima stagione della serie Netflix

Dark tornerà con una seconda stagione e Netflix ha condiviso un utile riassunto di quanto accaduto nei precedenti episodi: il video cerca quindi di fare chiarezza sugli eventi al centro della trama in vista del ritorno dello show previsto per il 21 giugno.

L'ironico filmato si apre rivelando che si tratta del tentativo n. 3591 di registrare la sintesi di Dark. Il racconto prende il via a Winden, in Germania, nel 2019 quando Erik e Mikkel scompaiono misteriosamente. Jonas è invece sconvolto dal suicidio di padre Michael e va alla ricerca della verità con i suoi amici, mentre i genitori sono preoccupati e in crisi.

L'intreccio inizia però a confondere il narratore e il filmato riassume la situazione in modo chiaro: "Abbiamo provato a ricostruire i fatti. Ma siamo molto confusi anche noi. L'unica cosa certa è che Noah non invecchia mai". Il narratore però ha un altro problema: "Noah qual è?".

Nei prossimi episodi Jonas cercherà di tornare nel presente con ogni mezzo, scoprendo di essere intrappolato in un futuro distopico. Martha, Magnus e Franziska vogliono saperne di più sul coinvolgimento di Bartosz nei misteriosi episodi accaduti a Winden.

Ideata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, impegnati anche alla regia di tutti gli episodi, con le musiche di Ben Frost e la produzione affidata a Wiedemann & Berg Television, Dark si è revelata un enorme successo di pubblico per Netflix, che ha dovuto attendere il giugno del 2018 per cominciare le riprese della seconda stagione, girata a Berlino e dintorni come la prima.

