Dark Angel, Jensen Ackles: "Lavorare con Jessica Alba è stato orribile"

Jensen Ackles ha dichiarato che lavorare con Jessica Alba nella serie Dark Angel è stato orribile. A quanto pare l'attrice californiana non sarebbe un tipo facile con cui avere a che fare.

Dark Angel: Jessica Alba è Max Guevara

Jensen Ackles ha ricordato la sua esperienza sul set di Dark Angel durante un'ospitata nel podcast Inside of You With Michael Rosenbaum. Quando gli è stato chiesto se fosse stato piacevole lavorare con Jessica Alba, l'attore ha risposto:

"No, è stato orribile. e gliel'ho detto in faccia".

Jessica Alba, 40 anni, ha recitato in Dark Angel dal 2000 al 2003. Jensen Ackles si è unito allo show come regular nella seconda stagione.

"Voglio bene a Jess, so che questo contraddice in qualche modo quello che ho appena detto", ha aggiunto la star di Supernatural. "Era sotto un'enorme pressione in quello show. Era giovane, aveva una relazione con il co-protagonista Michael Weatherly ed è stato difficile, ha causato un po' di stress sul set. Io ero il nuovo ragazzo del quartiere e sono stato preso di mira dalla protagonista. La nostra relazione era simile al il peggior tipo di battibecco che un fratello e una sorella potrebbero fare".

Ackles ha spiegato: "Lei ce l'aveva con me... Non era che non le piacessi. Era solo tipo, 'Oh, ecco il bel ragazzo che la rete ha portato per avere più ascolti perché è ciò di cui tutti abbiamo bisogno.' Allora io ho deciso di rispondere colpo su colpo. Tutti sul set assistevano alle nostre pazzie e amavano le nostre freddure reciproche. Mi sono detto, 'Lei pensa che io sia uno stronzo, io penso lo stesso di lei ed è così che andremo avanti'".

Alla fine questo rapporto tormentato si è trasformato in una relazione di reciproco rispetto:

"Mio nonno è morto mentre stavo girando e lei è letteralmente entrata nella mia roulotte e mi ha stretto per mezz'ora. Era quel tipo di relazione. Se entrasse qui adesso, sarebbero altri abbracci. Ma non mi ha reso le cose facili sul set".