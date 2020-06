Dark 3, su Netflix in streaming da oggi

Dark torna su Netflix in streaming a partire da oggi 27 giugno: disponibili tutti gli episodi della terza stagione della serie rompicapo tedesca.

Dark 3 arriva su Netflix in streaming a partire da oggi: disponibili tutti gli episodi della terza stagione della serie televisiva tedesca del 2017 di genere drammatico, thriller e fantascientifico, creata da Baran bo Odar e Jantje Friese.

La serie è stata creata da Baran bo Odar e Jantje Friese ha debuttato su Netflix il 3 dicembre 2017, conquistando con i suoi misteri e salti nel tempo gli utenti della piattaforma di streaming. La seconda stagione è invece stata distribuita in tutto il mondo nel mese di giugno 2019. Dark racconta quello che accade dopo una misteriosa scomparsa che fa emergere legami segreti tra quattro famiglie e una cospirazione sui viaggi nel tempo. Nel cast ci sono Louis Hofmann, Jordis Triebel, Lisa Vicari, Mark Waschke, Andreas Pietschmann e Lea van Acken.

Dark: una scena della serie con Louis Hofmann

Ma lo sapevate che la data di rilascio della nuova stagione è stata spoilerata proprio in una puntata di Dark 2? In un momento si vede il libro con gli appunti visto nella stagione precedente, dove è stata cerchiata la data del 27 giugno 2020, con la dicitura "Inizio dell'ultimo ciclo". Nel contesto della serie si riferisce a un evento apocalittico, ma i fan più attenti lo avevano già interpretato allora come un indizio su quando avremmo visto la stagione finale dello show.

Dark 2: il video riassunto della seconda stagione della serie Netflix

Dark 3 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.