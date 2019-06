Dark 3 in lavorazione, Netflix svela la prima foto dal set

La lavorazione di Dark 3 ha preso il via, Netflix ha svelato su Facebook la prima foto dal set dello show.

La serie tedesca Dark farà ritorno nel 2020 su Netflix con la terza e ultima stagione. Con la sua natura misteriosa e intrigante, Dark potrebbe entrare di diritto nelle 25 serie TV da vedere su Netflix. La seconda stagione, che ha debuttato il 21 giugno, era focalizzata sul misterioso gruppo di viaggiatori nel tempo Sic Mundus in attesa di cominciare il terzo e ultimo loop temporale in un mondo sconvolto dall'Apocalisse. La versione giovane di Jonas, determinata a trovare un modo per fare ritorno alla sua epoca, si è resa conto di essere parte di una missione per fermare Sic Mundus e salvare i propri cari, come potete leggere nella recensione della seconda stagione di Dark).

Il creatore di Dark Dark Baran bo Odar ha confermato il rinnovo della serie per la terza e ultima stagione. Domani prenderanno il via ufficialmente le riprese dei nuovi episodi, che saranno gli ultimi. Dark è sempre stata concepita come una serie in tre stagioni imitando i cicli dei loop temporali narrati nello show. Al momento non è ancora stata svelata la data di uscita di Dark 3 che dovrebbe comunque arrivare entro la fine del 2020.

Dark: un'immagine della serie Netflix

Per adesso non sono stati svelati dettagli di Dark 3. Dark 2 si è concluso con un colpo di scena, svelando che i personaggi non solo sono in grado di viaggiare nel tempo, ma possono anche viaggiare attraverso le dimensioni. A svelarlo è stata la rivelazione della Martha alternativa che ha confessato di provenire da un'altra timeline quando è intervenuta per salvare Jonas dalla minaccia nucleare di Winden. Quel che è certo è che i nuovi episodi potrebbero contenere incredibili sorprese rispondendo, al tempo steso, alle numerose domande sollevate dallo show. Confermato il cast originale, col ritorno di Louis Hofmann nel ruolo di Jonas, Lisa Vicari in quello di Martha, Andreas Pietschmann sarà il vecchio Jonas, Moritz Jahn tornerà nei panni di Magnus e Gina Stiebitz in quelli di Franziska.