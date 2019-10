Dario Argento: Longinus è la prima serie creata dal maestro del brivido

Dario Argento presenta Longinus, prima serie tv creata dal maestro del brivido e co-prodotta da Publispei e BIM Produzione. Argento, regista e autore visionario che con i suoi film ha disturbato il sonno di tante generazioni, si dedicherà alla serialità televisiva regalando agli amanti del genere un'esperienza indimenticabile.

Episodio dopo episodio, Dario Argento accompagnerà i telespettatori nel suo immaginario oscuro e terrificante. In un thriller sospeso tra il reale e il soprannaturale, si susseguiranno misteriosi omicidi, suspence e disvelamenti, elementi esoterici e antichi enigmi, tra le Alpi francesi di Grenoble e la Siena del palio. Longinus, con le sue ambientazioni, i suoi riferimenti simbolici, i suoi personaggi in bilico fra il bene e il male si preannuncia come una serie d'autore internazionale che saprà entusiasmare il pubblico.

Longinus è una co-produzione di Publispei di Verdiana Bixio e della BIM Produzione, società del gruppo Wild Bunch Ag in associazione con Riccardo Russo e presieduta da Antonio Medici.

Dario Argento aveva annunciato l'intenzione di cimentarsi in una serie tv lo scorso anno, durante un ospitata al FIPILI Horror Festival di Livorno. L'ultimo film realizzato dal maestro del brivido è Dracula 3D, uscito nel 2012.