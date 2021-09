Dario Argento produce l'horror di Charlotte Colbert: "Voglio sostenere le nuove voci, soprattutto le donne"

Dario Argento si è unito in veste di produttore esecutivo al team di She Will, horror rivelazione dell'esordiente Charlotte Colbert, per aiutare l'emergere di voci nuove nel genere.

La leggenda dell'horror Dario Argento sosterrà in veste di produttore esecutivo l'opera prima di Charlotte Colbert, il film rivelazione She Will. Dario Argento, che ha avuto l'occasione di vedere She Will ad agosto, durante la permanenza al Festival di Locarno, ha dichiarato (via Deadline): "Sono rimasti tutti colpiti da She Will e io voglio supportare nuove voci, soprattutto donne. i miei film parlano sempre di donne. Forse perché la mia prima fonte di ispirazione è stata mia madre, che era una famosa fotografa di attrici incluse Sophia Loren e Gina Lollobrigida."

She Will: una scena del film

She Will, diretto da Charlotte Colbert, vede nel cast Alice Krige, Kota Eberhardt, Malcolm McDowell e Rupert Everett. La colonna sonora è firmata da Clint Mansell.

Al centro del thriller psicologico, l'anziana attrice Veronica che, dopo un'operazione, si reca in una casa di cura nelle zone rurali della Scozia con la sua giovane infermiera Desi per la riabilitazione. I due sviluppano un legame improbabile mentre forze misteriose danno a Veronica il potere di affrontare il suo passato e mettere in atto la vendetta nei suoi sogni.

Dario Argento: concluse le riprese di Occhiali neri, le foto dal set del film

"She Will di Charlotte Colbert cattura con forza l'orrore metafisico del trauma e il potere soprannaturale della natura", ha aggiunto Dario Argento. "E il più grande orrore accade nella mente. Il film è un'escursione nel mondo della stregoneria, della follia, dei sogni, che insieme creano un'atmosfera inebriante e un cinema bello ed elegante. Sono rimasto impressionato dalla rappresentazione di quei mondi fatta dalla regista".

Scritto da Charlotte Colbert con Kitty Percy, She Will è stato girato on location in Scozia.