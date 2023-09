Daredevil, lo showrunner Steven DeKnight boccia la serie reboot: 'Una vecchia truffa di Disney'

Lo showrunner di Daredevil, Steven DeKnight, avrebbe bocciato seccamente la serie reboot in arrivo su Disney+, Daredevil: Born Again, definendola una "vecchia truffa di Disney".

La serie Netflix Daredevil è stata pubblicata sullo streamer per tre stagioni, ottenendo il plauso del pubblico e della critica, prima di essere cancellata insieme alle altre serie Marvel/Netflix Iron Fist, Jessica Jones, The Punisher e Luke Cage, nel 2018.

La decisione dei Marvel Studios di produrre una serie reboot destinata a Disney+ è stata accolta con favore dalla maggior parte dei fan, ma a quanto pare l'equipe che ha lavorato sulla serie originale sembrerebbe ben poco entusiasta.

Un membro della crew di Daredevil ha twittato: "Ho lavorato su tutti gli show Marvel Netflix che sono stati tutti cancellati nella seconda o terza stagione. I nostri contratti ci danno solo il pagamento completo delle ferie (tipo 36 centesimi all'ora lavorata o qualcosa del genere) per gli show della terza stagione. In quattro anni di lavoro non ho mai ho ricevuto un aumento o ferie pagate".

Daredevil: Born Again sarà diviso in due parti e conterrà molteplici archi narrativi, si punta al rating TV-MA

Poi ha proseguito taggando lo showrunner Steven DeKnight: "Non solo hanno cancellato Daredevil una volta che la troupe ha matutato l'aumento e la retribuzione per le ferie. Il reboot Disney+ ricomincia dalla prima stagione con contratti a termine. È una truffa. Mi chiedo se @stevendeknight lo sappia!"

La risposta dello showrunner non è tardata ad arrivare: "Lo è. È una vecchia truffa Disney in cui rinominano leggermente una serie per ripristinare i termini contrattuali alla prima stagione. Deve essere affrontato da tutti i sindacati e combattuto!".

DeKnight ha poi chiarito il suo tweet dimostrando apprezzamento per l'aspetto artistico dello show, scisso da quello aziendale:

"Per essere chiari, non vedo l'ora di vedere Charlie Cox e il fantastico @vincentdonofrio riprendere i loro iconici ruoli. Ma affermare che questo è un reboot totale per non pagare i creativi originali è a dir poco un imbroglio aziendale".