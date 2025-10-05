Daredevil: Rinascita 2, il produttore svela: "Ecco in che modo sarà diversa dalla prima stagione"

Daredevil: Rinascita è stato un grande successo tra i critici e sembra aver riscosso un discreto successo tra i fan (anche se i dati di ascolto suggeriscono che non sia stato altrettanto popolare tra i telespettatori occasionali), ma la serie ha ricevuto alcune critiche da parte di coloro che hanno ritenuto che i cambiamenti relativi alla tanto discussa revisione creativa fossero un po' troppo evidenti in alcuni episodi.

Come sappiamo, lo show era stato originariamente concepito come un reboot completo prima che lo showrunner Dario Scardapane fosse chiamato a renderlo più organico alla serie Netflix. Il pilot e il finale sono stati completamente ripensati e un episodio in particolare, il controverso "With Interest", sembrava cozzare con il resto della stagione.

In una nuova intervista, quindi, il produttore esecutivo Jesse Wigutow ha promesso che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà strutturata in modo molto diverso dalla prima, proprio perché potrà godere di una visione che non sarà soggetta a revisioni improvvise.

Daredevil: Rinascita. Charlie Cox e Nikki M. James in una scena della serie.

Cosa ci si aspetta dalla seconda stagione?

"Ci stiamo lavorando. È ancora tutto fresco nella mia mente. Sto guardando i montaggi e pensando: 'Cosa possiamo migliorare?'. Credo che sarà più compatta rispetto alla prima stagione, che non è un miscuglio, ma è stata assemblata come un puzzle. Abbiamo ideato un nuovo episodio pilota e un nuovo finale, se guardiamo alla chiarezza di queste due cose, che secondo me ha funzionato, penso che la seconda stagione avrà lo stesso approccio. C'è chiarezza di visione. Lo showrunner è stato fantastico e ha davvero un punto di vista che abbiamo messo in pratica. Niente è perfetto, ma penso che la seconda stagione sia piuttosto buona e credo che sarà molto soddisfacente".

"Ovviamente non posso dire molto in termini di dettagli, ma è un quadro molto ampio quello che stiamo raccontando, una grande storia su New York City, il crimine, la politica. Ovviamente abbiamo il sindaco Fisk e tutti gli intrighi di palazzo che lo circondano all'interno del municipio. Tutto questo, secondo me, è davvero fantastico. Quello che mi colpisce di più di questa stagione - e ora stiamo solo facendo i montaggi, stiamo per iniziare la terza stagione - è che abbiamo raccontato questa storia davvero grande, che si è ampliata molto, e poi nel finale l'abbiamo portata al punto che conta davvero", ha continuato il produttore.

"Penso che ciò che interessa alla gente siano questi due personaggi e il conflitto in cui sono coinvolti, quanto si odiano profondamente e quanto hanno bisogno l'uno dell'altro. Abbiamo davvero eliminato tutto ciò che avevamo costruito intorno a loro, e sono rimasti solo loro due, faccia a faccia, in un climax che credo sia davvero soddisfacente".

Daredevil: Rinascita. Vincent D'Onofrio e Ayelet Zurer in una scena della serie.

Daredevil: Rinascita, il cliffhanger della prima stagione

Nella serie, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità soprannaturali, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l'ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue i propri obiettivi politici a New York. Quando le loro identità passate cominciano a emergere, i due uomini si ritrovano inevitabilmente sulla strada di uno scontro.

Dopo che il sindaco Fisk (Vincent D'Onofrio) ha dichiarato la legge marziale con l'aiuto della sua task force anti-vigilanti nel finale della prima stagione, Matt Murdock ha deciso di reagire mettendo insieme una sua squadra. La formazione era un po' carente in termini di forza fisica, ma sappiamo che Jessica Jones (Krysten Ritter) si unirà alla squadra nella seconda stagione.