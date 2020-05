Daredevil: Charlie Cox ha rifiutato molti ruoli a causa della serie Netflix

Il protagonista di Daredevil, Charlie Cox, ha affermato di aver rifiutato molti lavori in attesa della quarta stagione dello show Netflix che però non c'è stata.

Dopo la chiusura di Daredevil, lo show di Netflix che è stato cancellato alla sua terza stagione, il protagonista Charlie Cox ha svelato di aver dovuto rifiutare altri ruoli per essere pronto a girare la quarta stagione della serie tv, mai realizzata.

Daredevil: Charlie Cox e Deborah Ann Woll in una scena della serie

Charlie Cox e gli altri membri del cast di Daredevil erano ansiosi di girare una quarta stagione quando la notizia della cancellazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La star ha commentato la delusione in una recente intervista a Comicbook.com dichiarando:

"Pensavamo tutti che saremmo andati avanti. Ho rifiutato dei lavori perché pensavo che avremmo girato e che ci stessimo preparando. Ho avuto una breve conversazione con lo showrunner Erik Oleson e il presidente di Marvel Television Jeph Loeb su ciò che avevano pianificato. Tutto questo fa schifo perché ero davvero scomvolto, lo eravamo tutti. È stato un vero shock. Non so di chi sia la colpa perché spesso si intromette la politica e succedono delle cose. Ad oggi non so cosa sia successo dietro le quinte."

Approfittando dell'intervista, Charlie Cox ha ringraziato tutti quelli che hanno supportato la campagna #SaveDaredevil, una petizione creata dai fan della serie per invitare Marvel Television e Netflix a proseguire la storia:

"L'unica cosa che voglio fare è ringraziare tutti quei ragazzi. Non so se la petizione servirà a qualcosa, ma significa molto per molte persone e di certo significa molto per me".