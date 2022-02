Daredevil, Charlie Cox conferma il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe

Se pensavate che il ritorno di Charlie Cox nel Marvel Cinematic Universe per Spider-Man: No Way Home fosse solo il preludio di qualcosa a venire... Beh, potreste avere ragione, perché l'attore ha appena confermato che rivedremo Daredevil in futuro.

Si è trattato solo di una scena, ma il ritorno di Matt Murdock nel terzo capitolo delle avventure dello Spider-Man di Tom Holland ha esaltato i fan Marvel, e stando alle parole di Cox, possiamo aspettarci dell'altro.

"So qualcosa..." anticipa l'attore ai microfoni di Radio Times, quando gli viene chiesto se il suo Daredevil farà ritorno sugli schermi "Non so molto, ma ci sarà qualcos'altro".

Arrivati a questo punto, dopotutto, sarebbe inutile anche negare un eventuale coinvolgimento, visto che ormai le porte del Multiverso si sono spalancate, e persino il Kingpin di Vincent D'Onofrio ha fatto la sua ricomparsa.

I rumor, le teorie e i leak di Spider-Man: No Way Home millantavano la presenza dell'attore nel film già dalle prime fasi della sua produzione, e in effetti così è stato. Adesso, simili voci lo vorrebbero una sorta di "personaggio jolly" nel MCU, specialmente per quanto riguarda le serie di Disney+, nel quale si dica possa comparire anche in maniera piuttosto sostanziosa (specialmente in She-Hulk).

Sarà davvero così? Potrebbe essere questo quel "qualcosa" a cui fa riferimento Cox? Vedremo...