Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio spiega il ritardo del trailer

La nuova serie Daredevil: Born Again del Marvel Cinematic Universe (MCU) arriverà su Disney+ a marzo. Charlie Cox tornerà a interpretare Matt Murdock, alias Daredevil, mentre Vincent D'Onofrio riprenderà il ruolo di Wilson Fisk, aka Kingpin, dopo il suo successo nella serie Netflix.

Secondo alcune indiscrezioni, il primo trailer completo di Daredevil: Born Again sarebbe dovuto essere rilasciato la sera di lunedì 13 gennaio 2025. Tuttavia, D'Onofrio ha avvertito i fan di non aspettarsi il lancio del video a breve. Su X (ex Twitter), l'attore ha spiegato che la pubblicazione del trailer è stata "posticipata a causa degli incendi a Los Angeles", aggiungendo poi: "Sta arrivando".

Cosa sappiamo di Daredevil: Born Again?

La trama della serie recita: "Daredevil: Born Again segue le vicende di Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità potenziate, che lotta per la giustizia nella sua vivace professione legale, mentre l'ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue i suoi obiettivi politici a New York. Quando le loro identità segrete cominciano a venire alla luce, entrambi gli uomini si troveranno inevitabilmente a scontrarsi".

Daredevil: Charlie Cox in azione travestito da vendicatore

Nel cast della serie, oltre a Cox e D'Onofrio, figurano Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, Elden Henson nei panni di Foggy Nelson, Ayelet Zurer come Vanessa Fisk e Jon Bernthal, che tornerà a interpretare Frank Castle/Punisher.

Altri attori che completeranno il cast includono Margarita Levieva (Heather Glenn), Michael Gandolfini (Daniel Blade), Nikki M. James (Kirsten McDuffie), Genneya Walton (BB Urich), Clark Johnson (Cherry), Arty Froushan (Buck Cashman) e Zabryna Guevara (Sheila Rivera).

La serie, prodotta da Marvel per Disney+, è ideata da Dario Scardapane. Justin Benson, Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd dirigeranno gli episodi, mentre i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Chris Ord, Matt Corman, Benson e Moorhead.