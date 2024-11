Daredevil: Born Again sarà lo show più violento della Marvel

In una nuova intervista, il responsabile di TV, Streaming e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha condiviso alcuni aggiornamenti su Daredevil: Born Again e altri progetti Disney+ in arrivo.

Precedenti rapporti hanno indicato che Daredevil: Born Again non avrebbe lesinato sulla rappresentazione della violenza viscerale sullo schermo, ma molti fan non sono convinti, soprattutto dopo il relativamente docile Echo, che ha ottenuto il primo rating TV-MA dei Marvel Studios.

Se Born Again sarà in grado di avvicinarsi alla pura brutalità della serie originale di Netflix resta da vedere, ma il responsabile di TV, Streaming e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha suggerito ancora una volta che lo show non si tratterrà con le scene di violenza.

"Tutto questo ha un costo", ha detto al podcast Phase Hero quando gli è stato chiesto del livello di violenza della serie. "È una delle cose più violente che abbiamo messo sullo schermo, ma è al servizio di una tragedia più grande che è davvero avvincente".

"Sono molto eccitato per questa serie. In realtà non credo che il pubblico sia pronto per questo show", ha aggiunto. "Va davvero in profondità in questi personaggi. Ho amato la serie originale e il cast è incredibile. Ricordo di aver avuto delle conversazioni con Kevin quando la serie originale era stata scritturata. Se dovessimo fare un film su Daredevil, il cast sarebbe quello".

Daredevil: Charlie Cox nei panni dell'eroe Marvel

Winderbaum ha anche confermato che vedremo ancora l'Uomo senza Paura (Charlie Cox) nel MCU dopo Born Again e prevede che la serie continuerà per "più stagioni". Aggiunge che ci sono piani futuri "al 100%" per il Frank Castle di Jon Bernthal, alias The Punisher.

Gli aggiornamenti su Wonder Man e Nova

Il dirigente della Marvel ha anche condiviso aggiornamenti su diversi altri progetti Disney+ in arrivo, tra cui Wonder Man, che secondo lui avrà una durata di 8 episodi e non dei 10 precedentemente riportati. "Si tratta di una storia a due tra due personaggi straordinari, questa strana coppia formata da Simon Williams e Trevor Slattery, di cui si ha un piccolo assaggio nel trailer", ha spiegato Winderbaum. "Non voglio entrare troppo nei dettagli della storia. È molto divertente vedere le persone che speculano su ciò che pensano sia la trama. Questo fa parte del divertimento".

Daredevil 2: Jon Bernthal

"Se siete fan dei Vendicatori della Costa Ovest, conoscete un po' Simon Williams... sarete molto eccitati nel vedere quanto omaggio al materiale di partenza ci sia effettivamente nello show", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la tanto attesa serie Nova, Winderbaum ha mantenuto il riserbo sulla trama, ma ha promesso un tono "unico". "C'è molto di cui essere entusiasti. Quello che ho visto finora è estremamente promettente. Questo lo dico io. Soprattutto per quanto riguarda il tono. L'atmosfera di questo show è molto unica e molto bella".