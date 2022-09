Daredevil: Born Again, svelato il nuovo logo della serie che segna il ritorno di Charlie Cox

Kevin Feige ha presentato all'evento D23 Expo 2022 i nuovi progetti dei Marvel Studios e, nonostante le riprese non siano ancora iniziate, uno dei titoli più attesi dai fan era Daredevil: Born Again.

Sul palco dell'evento sono quindi saliti i protagonisti Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, che hanno presentato anche il logo dello show.

Le riprese delle puntate di Daredevil: Born Again non inizieranno prima del prossimo anno, ma il produttore Kevin Feige e l'attore Vincent D'Onofrio, interprete di Wilson Fisk, erano impazienti di parlare della nuova serie in arrivo su Disney+.

I fan sono poi letteralmente impazziti quando il protagonista Charlie Cox è apparso sul palco per parlare della nuova stagione della serie che sarà composta da 18 episodi. E dato che la produzione non è ancora iniziata, i fan hanno potuto vedere una clip di un prossimo episodio di She Hulk: Attorney at Law (ora in streaming su Disney+) che vede protagonista l'eroe dotato di superpoteri.

Charlie Cox ha successivamente dichiarato: "La mia vita è cambiata da quando ho ricevuto una telefonata da parte di Kevin Feige. Solo quella scena in Spider-Man sembrava un livello diverso di apprezzamento e riconoscimento. Mentre cammino per strada penso 'Sono in un film di Spider-Man'".

Durante il D23 è stato presentato anche il nuovo logo di Daredevil: Born Again, che avrà una stagione composta da 18 episodi.