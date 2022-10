Daredevil: Born Again, Eiza González sarà Elektra nella serie Marvel di Disney+? La risposta dell'attrice

L'attrice Eiza González risponde ai rumor sul suo casting come Elektra nella serie Marvel di Disney+ Daredevil: Born Again.

In Daredevil: Born Again vedremo Eiza González nei panni di Elektra? Queste sono le voci che circolano sul web, ma ora è l'attrice stessa a dare una risposta piuttosto definitiva.

Con l'arrivo di una nuova serie Disney+ dedicata al supereroe Marvel interpretato da Charlie Cox, Daredevil: Born Again, i rumor su cosa e chi vedremo sullo schermo si fanno sempre più insistenti man mano che passa il tempo (e nessuna notizia in merito viene condivisa dai Marvel Studios).

In particolare, i fancast per lo show la fanno da padrona, e quello più gettonato negli ultimi tempi sembra essere l'attrice di Ambulance e Baby Driver - Il Genio della Fuga Eiza González nei panni di Elektra.

Tuttavia, come riporta anche Deadline, González ha voluto fare chiarezza e mettere a tacere le voci con un semplice ma loquace tweet.

"Penso che sia meglio dire tutto una volta per tutte, perché 1) sono confusa sulla quantità di odio che si sta diffondendo al riguardo e 2) penso che risparmierà le energie di molti" ha scritto l'attrice nel post "No, non sarò Elektra in Daredevil, ho già una serie in corso per cui ho firmato un contratto di esclusività (3 Body Problem). Prego".

González ha poi continuato a parlare della serie in altri tweet in cui chiede, con gentilezza, di non mandarle più messaggi carichi di odio per la sua ipotetica interpretazione di "un ruolo di cui non sapevo nulla", e in cui si augura, un giorno, di poter anche lei interpretare "un supereroe davvero figo", aggiungendo infine che guarderà da casa Daredevil: Born Again e manderà tutto il suo affetto al cast.

Daredevil: Born Again farà parte della Fase 5, annunciata l'uscita della serie reboot su Disney+

Sembra dunque che il personaggio precedentemente interpretato da Jennifer Garner nei primi anni 2000 e da Elodie Yung nelle serie Netflix Daredevil e The Defenders non sarà ora portato sullo schermo da Eiza González, ma lo rivedremo comunque nello show di Disney+? E nel caso di una risposta affermativa, chi lo interpreterà? Di nuovo la Yung, o un'altra attrice? E voi, cosa ne pensate?