Daredevil: Tom Hiddleston chiede a Marvel di salvare la serie Netflix

Daredevil trova un nuovo e importante sostenitore: Tom Hiddleston. L'attore, che interpreta Loki, ha infatti appoggiato la causa per chiedere a Marvel di salvare la serie Netflix che, nonostante le ottime recensioni, è stata cancellata lasciando attoniti i fan. Per questo motivo sono nate nei mesi scorsi numerose petizioni per provare a convincere la popolare piattaforma streaming a cambiare idea.

Ora gli spettatori hanno indubbiamente un inaspettato, quanto famoso, alleato: Tom Hiddleston, il quale è stato avvicinato da alcune persone appassionate di Daredevil all'uscita di Betrayal, lo spettacolo teatrale in cui, guarda caso, recita al fianco di Charlie Cox, protagonista proprio di Daredevil. Hiddleston ha appoggiato immediatamente la petizione pronunciando in un video la frase "Salvate Daredevil" che è anche l'hashtag ufficiale dei supporter della serie Marvel. In questi mesi, infatti, questa campagna a favore dell'avvocato cieco dai super poteri ha preso sempre più spazio nei social.

La sigla #savedaredevil ha così attirato l'attenzione del cast e della crew di Daredevil che ha apprezzato il gesto e ha appoggiato senza esitazioni la causa. Tra questi c'è Vincent D'Onofrio, che aveva il ruolo del villain Kingpin, il quale ha dichiarato che si sta spendendo tantissimo affinché la serie venga rinnovata per una quarta stagione. L'ipotesi più accreditata è che la Marvel possa decidere di continuarla, portandola però nella sua nuova piattaforma, Disney +, il che non esclude nemmeno che Kevin Feige possa poi utilizzare il personaggio di Matt Murdoch all'interno del MCU.