Danny Trejo: "Mickey Rourke ha ottenuto il ruolo di Marv in Sin City perché era più brutto di me"

Robert Rodriguez ha portato in sala innumerevoli capolavori insieme a Danny Trejo, tuttavia, per quanto concerne il ruolo di Marv in Sin City l'attore di origini messicane non era giusto per la parte e il celebre regista ha deciso di scegliere Mickey Rourke per una ragione piuttosto esilarante.

Durante una recente intervista di Cinemablend, Trejo ha parlato del suo nuovo film, intitolato Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, e del fatto che è stato escluso dal cast di Alita - Angelo della battaglia del 2019, prima di svelare che sarebbe stato entusiasta di interpretare Marv nel noir co-diretto da Frank Miller.

Secondo la star di Machete, tuttavia, la parte non gli è stata assegnata poiché l'attore, apparentemente, non soddisfaceva uno dei requisiti fondamentali di Robert Rodriguez per la celeberrima pellicola interamente in bianco e nero.

"Perché non ero nel cast di Alita - Angelo della battaglia? Non lo so, avrei dovuto recitare anche in Sin City ma avevano bisogno di qualcuno più brutto, quindi hanno preso Mickey Rourke. Ho chiesto a Robert e lui mi ha detto: 'No, abbiamo bisogno di qualcuno molto più brutto'", ha concluso Danny Trejo.