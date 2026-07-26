Danny Trejo a fumetti: al Comic-Con debutta Year of the Devil, la sua prima graphic novel originale

Danny Trejo entra per la prima volta nel mondo dei fumetti con Year of the Devil, una graphic novel originale tra horror, azione e mitologia. Il progetto è stato presentato al San Diego Comic-Con e sarà lanciato ufficialmente a livello mondiale entro la fine dell'anno.

Dopo una carriera costruita interpretando alcuni dei personaggi più iconici del cinema d'azione, Danny Trejo è pronto a cimentarsi con un nuovo linguaggio creativo. L'attore ha infatti annunciato al San Diego Comic-Con 2026 la sua prima graphic novel originale, Year of the Devil, un racconto soprannaturale che mescola horror, azione e mitologia. A differenza di molti progetti legati alle celebrità, non si tratta dell'adattamento di uno dei suoi celebri personaggi cinematografici, ma di un universo completamente inedito, creato appositamente per il fumetto.

Un guerriero immortale contro il Diavolo

Year of the Devil sarà una graphic novel di prestigio articolata in cinque albi, realizzata da Danny Trejo insieme al pluripremiato autore transmediale Keith Arem e allo sceneggiatore Chris Yates.

La storia segue Diego, un guerriero immortale ispirato alle fattezze dello stesso Trejo. Dopo essere stato colpito da una maledizione, l'uomo trascorre secoli combattendo il Diavolo e i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse nel tentativo di impedire la fine dell'umanità. Accanto alla componente epica, però, il protagonista è mosso anche da una motivazione profondamente personale: salvare la donna che ama, trasformando la battaglia soprannaturale in un percorso di redenzione.

L'opera fonde riferimenti provenienti da tradizioni molto diverse tra loro. La mitologia azteca si intreccia con le profezie bibliche, mentre il racconto alterna momenti horror a sequenze d'azione dal ritmo serrato. Secondo Trejo, il cuore della storia non risiede soltanto nei combattimenti contro le forze dell'Apocalisse, ma anche nel tema della seconda possibilità. "Sotto tutta quella violenza c'è una storia di amore, sacrificio e redenzione", ha spiegato l'attore parlando del progetto.

I visitatori del Comic-Con saranno i primi a poter sfogliare Year of the Devil grazie a una speciale edizione preview distribuita durante la manifestazione. Trejo e il team creativo parteciperanno inoltre a sessioni di firme dedicate, offrendo ai fan l'opportunità di scoprire in anteprima il nuovo universo narrativo.

Uno dei punti di forza del progetto è il ricco gruppo di illustratori coinvolti nella realizzazione delle copertine. Tra gli artisti figurano Dan Quintana, Vanesa R. Del Rey, Carlo Barberi, Raymond Gay, Jonathan Uribe, J. Gonzo, Jaime Carrillo, Willi Roberts, Eskivo, Kevin Keane e Frank Mazzoli, professionisti che hanno lavorato su franchise come Batman, Spawn, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Witcher, Transformers, Star Wars, Dark Souls, Dune e Rebel Moon.

Lancio mondiale previsto per settembre

Dopo la presentazione al Comic-Con, il progetto entrerà nella sua fase di finanziamento attraverso una campagna internazionale su BackerKit, che partirà il 29 settembre 2026 e si concluderà il 2 novembre, in coincidenza con il Día de los Muertos.

Danny Trejo in una scena

Chi non potrà partecipare alla manifestazione potrà comunque registrarsi per ricevere aggiornamenti, accedere a ricompense esclusive, sbloccare offerte riservate ai primi sostenitori e seguire da vicino il debutto ufficiale di quello che rappresenta il primo, ambizioso passo di Danny Trejo nel mondo dei fumetti.