Machete 3, Danny Trejo: 'Dovete chiedere a Robert Rodriguez di realizzarlo!'

Danny Trejo è tornato a parlare di Machete 3, che dovrebbe mostrare il personaggio nello spazio, dichiarando che bisogna parlarne con Robert Rodriguez.

L'attore sembra quindi non avere alcuna notizia riguardante l'atteso progetto, esattamente come i fan della saga.

I commenti della star

Rispondendo alle domande di A.V. Club, Danny Trejo ha risposto a una domanda su Machete Kills Again... In Space!: "Per favore, mandate dei messaggi a Robert Rodriguez. Sono stato in tutte le parti del mondo e tutti mi fanno delle domande sul film".

L'attore ha quindi aggiunto ironico: "Penso che Robert si sia spaventato perché ero troppo bravo in quei film. Brillavo e nessuno ricordava chi fosse il regista".

Machete come Wonder Woman: Danny Trejo nell'esilarante video deepfake

Il franchise

Il primo film di Machete era arrivato nel 2010, sviluppando un'idea avuta da Rodriguez e Quentin Tarantino per un finto trailer presente in Grindhouse.

Nel cast del primo capitolo delle avventure del personaggio c'erano anche Robert De Niro, Michelle Rodriguez e Jessica Alba. Machete ha incassato ben 45,5 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 10,5 milioni.

Il sequel è poi arrivato nel 2013 e nel marzo 2023 Rodriguez aveva sostenuto che Machete Kills Again... In Space sarebbe stato realizzato per soddisfare i fan.