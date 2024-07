Danny Trejo al centro di una rissa durante una parata per il 4 luglio

Danny Trejo ha perso la pazienza, scatenando una rissa, dopo che la sua auto d'epoca è stata colpita da un gavettone durante una parata che si è svolta ieri a Sunland-Tujunga, in California.

La star di Machete, come rivelano i video condivisi online da TMZ e sui social, è infatti sceso dal veicolo in preda alla rabbia per quanto accaduto.

L'incidente mostrato nei video dei presenti

Nella giornata di ieri Danny Trejo stava partecipando a un evento locale quando la sua macchina, un prezioso modello vintage, è stato colpito da un palloncino pieno d'acqua.

L'attore è sceso dalla macchina, ha gettato in aria un contenitore con dell'acqua e ha avuto uno scontro fisico venendo spinto a terra, costringendo alcuni dei presenti a intervenire per fermare lo scontro.

Quando le forze dell'ordine sono intervenute la situazione si era già calmata e non sono stati effettuati arresti.

Trejo ha dichiarato a TMZ che a compiere il gesto, nonostante fosse stato richiesto di non gettare nessun oggetto contro le auto d'epoca, sono stati dei trentenni che si sono comportati in modo "infantile e codardo".

Sui social e online le opinioni si sono divise tra chi ha difeso la star, che pochi giorni fa ha subito la perdita del suo amato chihuahua chiamato Dixie, e chi pensa che la sua reazione sia stata esagerata.

Il possibile ritorno di Machete

Rodriguez, recentemente, aveva chiesto ai fan di sostenere le richieste di realizzare Machete Kills Again... In Space!, dichiarando: "Per favore, mandate dei messaggi a Robert Rodriguez. Sono stato in tutte le parti del mondo e tutti mi fanno delle domande sul film".

Il protagonista dei lungometraggi diretti da Rodriguez aveva aggiunto ironico: "Penso che Robert si sia spaventato perché ero troppo bravo in quei film. Brillavo e nessuno ricordava chi fosse il regista".