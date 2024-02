Danny Trejo rivela: 'Mi sono emozionato quando ho incontrato Robert De Niro sul set'

Danny Trejo ha svelato la sua reazione nel momento in cui ha incontrato Robert De Niro, raccontando che è sempre stato un suo fan.

La star ha potuto recitare accanto al suo idolo in due occasioni: sul set di Heat nel 1995 e in occasione di Machete, in cui la star del cinema aveva la parte di un villain.

Il ricordo dell'attore

L'attore, mentre era ospite della MegaCon nella città di Orlando, ha risposto a una domanda dei fan e ha ammesso di essersi bloccato dall'emozione quando ha incontrato Robert De Niro. Danny Trejo ha ricordato che era intimidito perché le persone gli avevano ricordato che doveva comportarsi bene. Il protagonista di Machete ha aggiunto: "E poi ho visto Robert De Niro. La prima cosa che ho detto è stata: 'Ehi, Robert!'. E lui ha reagito dichiarando: 'Sì, sì, fai una foto con me!'. Mi ha fatto avvicinare".

Trejo ha aggiunto: "Avevo già lavorato con Jon Voight e abbiamo realizzato un paio di film insieme, ma penso che quello abbia fatto aumentare un po' la mia credibilità... Ed è così strano, è come se tutti pensassero che quando diventi così famoso, ti comporterai da divo. Ma è completamente il contrario. Lavorare con lui è irreale. Lo si vede aiutare un fonico. Si tratta di una situazione come se dicesse: 'Questo è il nostro lavoro, quello che facciamo, siamo fortunati'".