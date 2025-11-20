Danny DeVito, una vecchia intervista diventa virale: “Così ho compensato il fatto di essere basso"

La star di Batman - Il ritorno e Big Fish ha compiuto 81 anni e sul web è ricomparsa una sua intervista di parecchi anni fa.

Nel giorno del suo 81° compleanno, è tornata in trend una vecchia intervista alla star di Batman - Il ritorno Danny DeVito, in cui l'attore affrontava diversi aspetti problematici della propria vita.

La chiacchierata al CBS Sunday Morning del 2017 conteneva diverse osservazioni di DeVito in merito al suo metodo che utilizzava per compensare la sua bassa statura (1.52m).

L'intervista virale del 2017 a Danny DeVito

Nell'articolo, Danny DeVito spiegava in che modo cercava di ovviare alle proprie insicurezze: "Nei primi tempi, [in termini di] essere basso, essere alto un metro e cinquanta, sai, vai a un ballo e all'inizio fai solo un ballo veloce. Esci e li abbagli con i tuoi passi" dichiaro l'attore.

Danny DeVito in una scena di Dumbo

"Dopo un po', inizi ad abituarti e nelle cerchie sociali inizi a pensare: 'Beh, potresti riuscire a compensare con la tua personalità'". L'attore ha spiegato che si trattava sempre di una questione di donne: "Quando sei un adolescente, tutto riguarda l'andare al ballo. Il ballo è la cosa importante. E poi c'era la ragazza a scuola che era davvero alta, che era insicura perché era alta, era sempre divertente, anche quello, perché uscivi con la ragazza che era davvero 'la ragazza alta'. L'idea era di divertirsi".

Il ruolo decisivo nella carriera di Danny DeVito

Conosciuto come una delle più importanti star di Hollywood, Danny DeVito ha accumulato una lunga serie di ruoli in film di successo ma il suo lavoro che gli ha garantito una svolta nella carriera è stato in Qualcuno volò sul nido del cuculo nel 1975, quando interpretò Martini, un paziente psichiatrico sempre sorridente.

Quel ruolo fu il trampolino di lancio per una carriera ricca di grandi successi in film come All'inseguimento della pietra verde, Per favore, ammazzatemi mia moglie, I gemelli al fianco di Arnold Schwarzenegger, Batman - Il ritorno nei panni del villain Pinguino, Get Shorty e L.A. Confidential. Inoltre, ha lasciato il segno anche nella sit-com C'è sempre il sole a Philadelphia a metà degli anni 2000.