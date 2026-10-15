Daniele De Rossi torna a Ostia: arriva Radici, la docuserie tra calcio e comunità

Presentata alla Festa del Cinema di Roma Radici, la docuserie con protagonisti Daniele De Rossi e l'Ostiamare. Presto su Sky e NOW.

Dalla Serie A alla vittoria della Coppa del Mondo fino ai campi di terra e passione di Ostia. Dalla maglia della Roma alla panchina del Genoa. Daniele De Rossi sceglie di tornare dove tutto è iniziato con Radici, nuova docuserie in sette episodi prodotta da DDR Media e Damocle, che debutterà prossimamente su Sky e sulla piattaforma streaming NOW.

La storia dietro Radici

Al centro del progetto - sette episodi in totale - c'è la prima stagione del nuovo corso dell'Ostiamare, la storica società in cui De Rossi ha tirato i primi calci al pallone. Tuttavia, il racconto travalica i confini dell'impresa sportiva per trasformarsi nel ritratto di un intero territorio. Ostia non fa da semplice sfondo, ma diventa protagonista viva di una storia di rinascita e riscatto attraverso lo sport: un luogo complesso e identitario in cui il campo da calcio è da sempre il principale punto di ritrovo, uno spazio di condivisione essenziale per generazioni di ragazzi e famiglie.

Radici, una scena della serie

Il calcio nostalgico di De Rossi e l'Ostiamare

Diretta da Nicola Ravera Rafele e prodotta tra gli altri da Valerio Mastandrea, la serie mette a confronto l'anima autentica del calcio di periferia con la realtà del calcio contemporaneo, diventato un'industria globale e uno spettacolo continuo destinato alle nuove generazioni. Nello stesso stile di Welcome to Wrexham, docu-serie con Ryan Reynolds e Rob McElhenney che trovate su Disney+. Senza cedere nella nostalgia, RADICI prova a interrogarsi su cosa valga davvero la pena salvare nell'era della trasformazione digitale: lo spogliatoio, la vita di quartiere, l'appartenenza e la dimensione di un calcio che chiede di essere vissuto in prima persona e non soltanto guardato attraverso uno schermo.