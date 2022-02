Daniel Radcliffe diventa "Weird Al" Yankovic nella prima foto ufficiale del biopic

Prima foto ufficiale di Weird: The Al Yankovic Story, pellicola biografica dedicata al controverso cantante prodotta da Roky e interpretata dalla star inglese Daniel Radcliffe.

Il vero Al Yankovic ha pubblicato su Twitter la prima foto ufficiale di Daniel Radcliffe nei suoi panni con indosso una camicia hawaiana e i capelli ricci e neri. Le riprese del film sono attualmente in corso a Los Angeles da circa una settimana.

"Indossare la camicia hawaiana è un'enorme responsabilità che non prendo alla leggera, e sono onorato di condividere finalmente con il mondo la storia assolutamente vera al 100 percento della vita depravata e scandalosa di Weird Al", ha dichiarato Radcliffe.

Weird: The Al Yankovic Story, scritto insieme ad Al Yankovic, racconta la storia della sua vita, tanto affascinante quanto folle, dai suoi esordi fino alla conquista della fama. Yankovic è noto soprattutto per le sue canzoni comiche, che in molte occasioni hanno fatto scivolare in secondo piano il suo vero talento da musicista. Nel corso della sua carriera ha conquistato cinque Grammy Awards e sei dischi di platino. Con il suo pubblico ancora in costante aumento, non c'è da meravigliarsi che proprio ora si sia scelto di raccontare la sua storia sullo schermo.

"Quando il mio ultimo film, UHF, è uscito nel 1989, ho fatto un voto solenne ai miei fan che avrei pubblicato un film importante ogni 33 anni, come un orologio. Sono molto felice di dire che siamo nei tempi previsti", ha detto Yankovic in una dichiarazione. "E sono assolutamente entusiasta che Daniel Radcliffe mi interpreterà nel film. Non ho alcun dubbio che questo sia il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno".