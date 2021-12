Daniel Radcliffe: "Ho una strana relazione con Robert Pattinson"

Daniel Radcliffe ha ammesso di avere una strana relazione col collega Robert Pattinson, con cui nel 2005 ha condiviso il set di Harry Potter e il calice di fuoco.

Robert Pattinson è Cedric Diggory

Robert Pattinson ha interpretato il personaggio di Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco. Daniel Radcliffe ha ricordato l'esperienza lavorativa con il collega ammettendo di avere una "strana relazione" in un'intervista al Jonathan Ross Show:

"Quando ho saputo che era stato ingaggiato per la saga di Twilight mi trovavo a New York per preparare lo spettacolo teatrale Equus. Ero sulla Westside Highway, mi sono voltato, ho visto un manifesto e ho pensato 'Conosco questo tizio!' All'epoca non avevo mai sentito parlare dei romanzi di Twilight, non ero consapevole del fenomeno. Certo che è strano. Abbiamo una strana relazione, comunichiamo solo attraverso la stampa. Non ci vediamo da anni. Tutti pensano che siamo grandi amici, ma non abbiamo grandi rapporti. Però ci siamo conosciuti, quando lavoravamo insieme era un ragazzo adorabile".

Al momento tutti gli occhi sono puntati su Robert Pattinson in attesa del suo debutto nei panni dell'Uomo Pipistrello in The Batman. Nel frattempo Daniel Radcliffe è uno dei protagonisti e produttori esecutivi della serie antologica TBS Miracle Workers, presto lo vedremo a fianco di Sandra Bullock e Channing Tatum in The Lost City.