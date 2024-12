Harry Potter, Daniel Radcliffe non era la prima scelta di Chris Columbus: ecco chi voleva ingaggiare

Se c'è qualcosa su cui i fan di Harry Potter sono unanimemente d'accordo è che il cast originale era perfetto. Sono anche d'accordo sul fatto che solo Daniel Radcliffe avrebbe potuto interpretare il ruolo principale, nonostante le differenze di aspetto rispetto al famoso mago. Tuttavia, Radcliffe ha rischiato di non ottenere il ruolo, a scapito di attori americani di maggior successo.

Radcliffe aveva 11 anni quando, nel settembre 2000, iniziarono le riprese di Harry Potter e la pietra filosofale, la stessa età del suo personaggio. All'epoca, l'attore inglese aveva recitato solamente in un altro ruolo, ovvero la versione giovane di David Copperfield nell'omonima serie limitata della BBC.

Pur avendo ottenuto il ruolo di protagonista in Harry Potter, la direttrice del casting originale del primo film, Susan Figgis, ha dichiarato a Deadline che Radcliffe non era la prima scelta e che Chris Columbus voleva un attore con un curriculum più lungo alle spalle.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Emma Watson e il topo Crosta per il film Harry Potter e la pietra filosofale

"Avevo buste postali piene di lettere", ha ricordato Figgis. "Giravo per le scuole, i parchi giochi e ogni sorta di luogo interessante solo per trovare persone da inserire nel cast". La direttrice si è poi licenziata dopo un disaccordo con il regista del primo film, Chris Columbus, su chi dovesse interpretare Harry. Si diceva che Columbus volesse giovani star famose, come il candidato all'Oscar per Il sesto senso Haley Joel Osment o Jake Lloyd di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma.

Daniel Radcliffe su Harry Potter: "La mia recitazione è stata imbarazzante"

"Colombus voleva ingaggiare degli americani e questo non mi piaceva", ha spiegato Figgis. "Credevo allora e credo ancora adesso che se si trovano le persone giuste si ottiene un film straordinario. Quando ho guardato Daniel ho pensato: 'Dio, sarebbe adatto'".

Harry Potter verrà riproposto come serie televisiva dalla HBO e la showrunner Francesca Gardiner ha rivelato di aver ricevuto 32.000 video di audizioni per i tre ruoli principali. Tuttavia, Figgis ha rivelato di averne ricevuti circa 40.000 per il film originale.