Daniel Radcliffe sul nuovo Harry Potter: “Ne ho parlato con Emma Watson e Rupert Grint"

L'ex interprete di Harry Potter nella saga cinematografica ha ammesso di aver parlato della nuova serie HBO in arrivo con i suoi vecchi colleghi e amici, che sente regolarmente

Ormai sono diversi mesi che si parla della nuova serie di Harry Potter in arrivo il prossimo anno su HBO, così è normale che anche il vecchio cast si sia domandato cosa significhi assistere a questa nuova iterazione della storia.

La serie, la cui produzione è iniziata a luglio, vede un nuovo trio di giovani attori - Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton - interpretare Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger nella serie che avrà una durata di sette stagioni, una per ogni romanzo della saga.

Per Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, che hanno dato vita ai personaggi negli otto film arrivati in sala dal 2001 al 2011, vedere volti nuovi entrare in scena è "surreale" - e lo starebbero elaborando insieme.

David Holmes: The Boy Who Lived - Daniel Radcliffe in una scena

Cosa ha detto Daniel Radcliffe sulla nuova serie di Harry Potter

Radcliffe ha raccontato a PEOPLE di essere rimasto in contatto con Grint e Watson dopo la notizia del nuovo adattamento, e che tutti e tre hanno riflettuto su "quanto sia surreale vedere delle persone intraprendere quel viaggio, dopo tutti questi anni".

Radcliffe, che è impegnato insieme a Tracy Morgan in una nuovissima commedia della NBC, The Fall & Rise of Reggie Dinkins, ha affermato che anche se lui e i suoi ex colleghi non hanno avuto "molti scambi di opinioni specifici sullo show", sono tutti d'accordo sulle emozioni che stanno provando.

"È uno di quei casi in cui penso che tutti sappiamo come si sentono gli altri, perché anche noi proviamo la stessa cosa", ha spiegato. "Basta vedere le foto di questi bambini per volerli abbracciare. Credo che questo sia l'impulso che proviamo tutti, principalmente".

Cuarón scherza con Dan Radcliffe

Radcliffe e il futuro di Harry Potter: tornerà mai nel franchise?

L'attore, diventato celebre grazie alla saga cinematografica, negli anni ha sempre mostrato affetto per il personaggio, ma anche la volontà di costruire una carriera autonoma, scegliendo ruoli molto diversi tra loro a teatro, nel cinema indipendente e in produzioni più sperimentali.

In diverse interviste Radcliffe ha spiegato di sentirsi "felice come spettatore" rispetto ai nuovi progetti legati al mondo magico, come proprio la serie reboot di HBO. Al momento non risulta coinvolto nella produzione e non ci sono annunci ufficiali su un suo ritorno, né in forma di cameo né in ruoli più strutturati. Pur non chiudendo del tutto la porta a un'eventuale partecipazione futura, l'attore ha fatto intendere che, per ora, preferisce lasciare spazio alla nuova generazione di interpreti e osservare l'evoluzione del franchise da fuori.

Harry Potter della HBO: da sinistra, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout

Perché la serie sarà diversa dai film

La nuova serie tratta da Harry Potter sarà diversa prima di tutto per una questione di struttura narrativa. Mentre la saga cinematografica doveva condensare romanzi molto corposi in film di circa due ore e mezza, il formato seriale permetterà di dedicare un'intera stagione a ciascun libro, offrendo più spazio a sottotrame, personaggi secondari e dettagli del mondo magico che al cinema erano stati ridotti o eliminati.

Un altro elemento chiave è l'approccio dichiarato di maggiore fedeltà ai testi di J.K. Rowling. La serie punterà a un adattamento più approfondito, con la possibilità di esplorare meglio archi narrativi come quelli di personaggi minori come Neville, Ginny o i membri dell'Ordine della Fenice, oltre a dinamiche scolastiche e politiche di Hogwarts meno approfondite nei film.