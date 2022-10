Daniel Radcliffe sarà il prossimo Wolverine? L'attore risponde alle ipotesi diffuse online

Le ultime dichiarazioni di Daniel Radcliffe sembrano smentire le recenti teorie che lo vedrebbero sostituire Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, nel prossimo film dedicato agli X-Men. Parlando proprio di queste voci, nel corso di una recente intervista con GQ, l'attore ha cercato di chiarire la situazione così da non alimentare false speranze sia nel pubblico che nei suoi fan.

Beast of Burden - Il trafficante: Daniel Radcliffe in una scena

"Si tratta di una voce da press tour; ogni tanto dico qualcosa, poi mi annoio di rispondere allo stesso modo e dico qualcos'altro, e la situazione riparte da zero. Non dovrei mai aprire bocca probabilmente". Avendo raggiunto il successo da giovanissimo con il ruolo di Harry Potter,Daniel Radcliffe sa benissimo cosa significhi cercare in tutti i modi di scrollarsi di dosso un personaggio in cui tutti gli altri continuano ad identificarti, anche a distanza di anni. Parlando proprio di ciò ha continuato dicendo di non voler "mai restare bloccato in qualcosa che non sono sicuro di poter amare allo stesso modo per tutto il suo corso".

Anche nel corso di un'apparizione a The View, all'inizio di quest'anno, quando gli è stato chiesto delle voci in merito al ruolo di Wolverine, Daniel Radcliffe ha negato tutto dicendo che: "Questa cosa di Wolverine continua a venir fuori ogni tanto, forse perché nei fumetti Wolverine è basso, e quindi pensano a me. Non c'è mai stato nulla di vero. Ogni tanto mi stanco di rispondere alle domande in modo sensato, quindi faccio qualche battuta, come ho fatto l'altro giorno, e la situazione si riaccende improvvidamente, anche se non sta succedendo nulla".

In effetti, per adesso, il ritorno di Wolverine è atteso per l'8 novembre 2024, interpretato sempre da Jackman, con Deadpool 3.