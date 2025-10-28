Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps ricorda l’esperienza in Il filo nascosto: “Parlavamo di poesia tra gli alberi”

Nel 2017, Vicky Krieps e Daniel Day-Lewis hanno recitato insieme nel film di Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto, ad oggi l'ultimo film dell'attore prima di Anemone.

Ospite del New York Film Festival, Vicky Krieps ha raccontato qualche dettaglio dell'esperienza vissuta sul set del film accanto alla star premio Oscar.

Poesie tra gli alberi con Daniel Day-Lewis

"La parte più divertente di lavorare a Il filo nascosto erano tutti i momenti bizzarri e stravaganti in cui ti chiedi 'come possiamo mettere insieme tutto questo?'. È divertente riflettere su quanto strane possano essere le persone" ricorda Vicky Krieps.

Vicky Krieps e Daniel Day-Lewis in una scena di Il filo nascosto

"La scena del ballo di Capodanno è stata una delle cose più belle che abbia mai fatto nella mia vita" aggiunge l'attrice "La natura. Io e Daniel camminavamo nella natura, guardavamo gli alberi e parlavamo di poesia. Era bellissimo e divertente. Leslie Manville è davvero uno spasso".

I ritorni di Daniel Day-Lewis e Vicky Krieps al cinema

L'attrice lussemburghese è ospite del New York Film Festival per promuovere Father Mother Sister Brother, l'ultima dramedy di Jim Jarmusch, in cui ha recitato al fianco di Adam Driver, Tom Waits, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Mayim Bialik, Indya Moore e Luka Sabbat.

Daniel Day-Lewis è tornato sul grande schermo dopo il ritiro per recitare in Anemone, il film diretto da suo figlio Ronan: "Mi sono comportato da stupido annunciando che avrei smesso di lavorare, e probabilmente da ancora più stupido tornando. Ma negarmi la possibilità di lavorare con Ronan solo per orgoglio sarebbe stata una decisione peggiore del dire: 'L'ho detto, quindi ci resto fedele'".

Il filo nascosto è uno degli ultimi grandi successi di Paul Thomas Anderson, che succssivamente è tornato nelle sale con Licorice Pizza, con protagonista Cooper Hoffman, e ora con Una battaglia dopo l'altra, con Leonardo DiCaprio.