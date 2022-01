Daniel Craig su Skyfall e la sua proposta da ubriaco a Sam Mendes

Si sa, le migliori collaborazioni nascono a suon di fumo e alcool! Quella che ha portato Sam Mendes a dirigere Skyfall non esula da questo concetto! Ad aver raccontato la fenomenologia dell'ingresso del regista di Revolutionary Road nel franchise di 007 è stato Daniel Craig nel corso di un'intervista per Awards Chatter Podcast di The Hollywood Reporter.

Daniel Craig ha raccontato di essersi riunito con Sam Mendes qualche anno dopo aver collaborato con lui in Era mio padre. L'attore era abbastanza brillo e ha iniziato a discutere con il regista su chi dovesse essere l'autore del nuovo film su James Bond - ovvero, di Skyfall. Craig ha detto: "Per me era abbastanza ovvio! Il regista era seduto davanti a me! Praticamente gli ho domandato, senza prima aver chiesto il permesso a nessuno: 'Ehi, ti va di dirigere il nuovo film su James Bond?'".

Questa sembra una situazione che sarebbe potuta andare fuori controllo, data l'ammissione dello stesso Craig, che ha dichiarato: "Probabilmente, prima di offrire questo lavoro a un regista, avrei dovuto parlare con qualche altra persona!". Ma Mendes ha detto sì sul posto, e la proposta ubriaca di Craig si è trasformata in uno dei migliori episodi del franchise. Senza l'intervento di Craig, chissà se i dirigenti della MGM avrebbero preso in considerazione il regista, che a quel punto era noto per aver diretto film decisamente diversi come American Beauty e Revolutionary Road.

Craig ha apparentemente avuto un breve momento di preoccupazione per il suo mancato rispetto del protocollo. Dopo aver offerto il lavoro a Mendes, l'attore ha raccontato di aver pensato: "Ora sono nella merda". Tutto è bene quel che finisce bene, e questa decisione è finita molto bene. Skyfall ha fatto più di un miliardo di dollari in tutto il mondo, ha ispirato l'onnipresente hit di Adele e ha portato Mendes a dirigere un altro film di Bond, ovvero Spectre. Nel frattempo, Skyfall ha reso assai felici fan e critica ed è stato lodato per aver costruito un nucleo emotivo ben più forte della maggior parte dei film di Bond.