Daniel Craig ha ricevuto la stessa onorificenza di James Bond dalla Regina Elisabetta II

La realtà che imita l'arte: Daniel Craig ha ricevuto la stessa onorificenza del suo celebre personaggio cinematografico, James Bond, in occasione dei New Years Honours assegnati dalla Regina Elisabetta II.

Proprio come la spia nata dalla fantasia di Ian Fleming, l'attore Daniel Craig ha ricevuto nelle scorse ore il titolo di Companion in The Order of St Michael and St George (CMG)per il contributo dato finora nell'industria cinematografica, e ovviamente come interprete di James Bond, con il quale ora condivide la distinzione onorifica.

Alla cerimonia hanno partecipato anche altri grandi nomi del mondo dello spettacolo come la Spice Girl Mel B - insignita con il titolo Member of the Order of the British Empire (MBE) per il suo contributo a lodevoli cause come la beneficenza e il forte sostegno alle donne in difficoltà - e il paroliere e musicista Bernie Tupin, amico e collaboratore di lunga data di Elton John, che è stato nominato Commander of the Order of the British Empire (CBE) per i suoi "eccezionali servizi in campo musicale".

Tra gli altri volti noti, riporta Rolling Stones,anche il regista Paul Greengrass, la medaglia d'oro olimpica e rappresentate della comunità LGBTQ+Tom Daley, le attrici Venessa Redgrave e Joanna Lumley e l'ex-Primo Ministro Tony Blair.