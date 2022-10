Daniel Craig ha ricevuto la stessa onorificenza di James Bond, ecco la foto accanto alla Principessa Anna

Daniel Craig ha ricevuto la stessa onorificenza di James Bond, l'iconico personaggio a cui ha detto addio con il film No Time To Die.

L'attore è infatti ritratto mentre riceve, dalle mani della Principessa Anna, l'Ordine di San Michele e San Giorgio.

Il tweet del profilo ufficiale della famiglia reale britannica ha accompagnato la foto con una didascalia in cui si dichiara: "La stavamo aspettando". Il messaggio chiarisce inoltre che l'ambito riconoscimento è stato assegnato a Daniel Craig per il suo "eccezionale contributo al cinema e al teatro_".

L'ordine cavalleresco è stato fondato nel 1818 ed è lo stesso a cui appartiene il personaggio di James Bond, dettaglio che viene nominato nel film Skyfall e più volte nei romanzi di Ian Fleming.

Un anno fa l'attore britannico è già diventato un comandante onorario della Marina, altro titolo che lo accomuna all'agente 007.

Craig, inoltre, è molto conosciuto dai membri della famiglia reale: nel 2012 ha girato la memorabile sequenza che ha dato il via alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra 2012 accanto alla regina Elisabetta II e, recentemente, ha incontrato William e Cate, all'epoca Duca e Duchessa di Cambridge e ora Principe e Principessa di Galles, in occasione dell'anteprima di No Time To Die che si è svolta a Londra.

I produttori della saga cinematografica, dopo l'addio dell'attore, non hanno ancora iniziato la selezione del suo erede nell'iconica parte dell'agente segreto e bisognerà attendere per scoprire chi si metterà alla prova con l'ambita impresa di portare sullo schermo una nuova versione di Bond.