Daniel Craig si ferisce alla testa, ma se ne accorge solo al termine dell'intervista con Javier Bardem (VIDEO)

Daniel Craig non si è reso conto di essersi ferito alla testa prima di iniziare la sua conversazione con Javier Bardem per la serie Actors on Actors di Variety, apparendo così per tutto il tempo con del sangue sulla fronte.

Il suo collega, al termine della lunga intervista, gli ha chiesto se si fosse fatto male, scoprendo che l'ex agente 007 non era consapevole di questo dettaglio.

Javier Bardem ha chiesto al termine di una lunga conversazione con Daniel Craig: "Lascia che te lo chieda, amico, un'ultima domanda... Cosa ti è successo lì sulla fronte?".

L'attore britannico ha confessato tutto il suo stupore chiedendo "Dove? Mi sono colpito in testa? Ho del sandwich sulla testa? Ho fatto tutta questa intervista... Probabilmente è una parte di un sandwich".

Craig si è quindi alzato ed è andato a guardarsi in uno specchio. Al suo ritorno Daniel ha raccontato ridendo: "Sai cosa? Mi hano mandato questo meraviglioso ring flash, che ho usato per metterci un iPad in mezzo. E mi sono avvicinato per controllare e prima che iniziassimo a parlare mi è caduto sulla testa".

L'attore ha ribadito: "Grazie per avermelo fatto notare. Stavo letteralmente preparando tutto quanto ed è caduto in avanti e ho pensato 'Oh! Non sto morendo dissanguato, non è niente. Se non mi faccio male mentre faccio delle riprese non le sto facendo nel modo giusto". Daniel Craig ha quindi ironizzato: "Non c'è da meravigliarsi che subisco infortuni ogni volta che giro un film!".