Daniel Craig sarà di nuovo James Bond in uno sketch comico

Daniel Craig, star di James Bond, si riunisce a Catherine Cate per beneficenza, realizzando uno sketch comico che farà parte del Comic Relief Red Nose Day, in onda venerdì.

Questa settimana i fan di James Bond potranno scoprire un lato decisamente insolito del loro agente segreto preferito, godendosi una divertente scenetta in cui l'attrice comica britannica Catherine Tate attingerà alla sua celebre interpretazione di Nan e dialogherà con l'attuale interprete di 007, Daniel Craig, per parlare del lavoro part-time come donna delle pulizie presso il quartier generale dei servizi segreti. Ricordiamo che il duo ha unito già le forze per beneficenza 12 anni fa, quando il personaggio da lei interpretato, la sfortunata Elaine Figgis, flirtava con la celebre spia. In questo caso, nel momento in cui Nan si imbatte in Bond, si ritrova anche a rispondere a domande invasive durante il suo briefing sulla sicurezza.

Sulla loro collaborazione, Catherine Cate ha dichiarato in un comunicato stampa: "Nan ha passato dei bei momenti incontrando Bond. Che ragazzo fantastico. Come sempre, è stato molto divertente filmare questo sketch di Comic Relief, un enorme grazie a Daniel e a tutto il team di Bond per essere stati così disponibili. Spero che lo sketch raccolga molti soldi".

Per quanto riguarda la saga cinematografica di James Bond, Daniel Craig si prepara a dire addio all'iconico ruolo tramite No Time to Die, film che lo vedrà interpretare l'agente segreto sul grande schermo per la quinta ed ultima volta. Il film sarebbe dovuto arrivare al cinema già un anno fa ma è stato più volte rimandato a causa dei motivi che ormai tutti ben conosciamo. I fan di Bond dovranno allora aspettare l'8 ottobre 2021 per godersi quello che sarà il 25esimo capitolo della saga. Nel film vedremo Bond che ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica, quando il suo vecchio amico Felix Leiter, interpretato da Jeffrey Wright, lo raggiunge chiedendogli aiuto. Lasciando la sua vita apparentemente felice con Madeleine (Lea Seydoux), il protagonista torna in campo per affrontare Safin (Rami Malek), antagonista armato di una nuova pericolosa tecnologia che potrebbe avere un impatto sul mondo intero.