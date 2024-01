Damsel: Millie Bobby Brown è pronta a lottare in una nuova foto

Millie Bobby Brown sarà la protagonista del film Damsel, in arrivo su Netflix l'8 marzo e online è stata condivisa una nuova foto.

Lo scatto mostra la giovane star dopo un combattimento, insanguinata, con gli abiti strappati e pronta a lottare.

Una lotta sanguinosa

Damsel vedrà Millie Bobby Brown nel ruolo della principessa Elodie, una giovane che viene scelta come sacrificio da dare in pasto a un drago. La giovane riesce però a fuggire e sopravvivere, lottando per restare in vita.

Lo scatto, pubblicato da Total Film, suggerisce che Elodie si ritroverà in un castello mentre cerca di liberarsi.

Damsel: Millie Bobby Brown in una foto del film

La sinossi di Damsel

Nel cast del film diretto da Juan Carlos Fresnadillo, oltre a Millie Bobby Brown, ci saranno Nick Robinson, Angela Bassett e Ray Winstone.

Elodie è una damigella rispettosa che accetta di sposare un bellissimo principe solo per scoprire che la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito. Gettata in una grotta con un drago sputafuoco, deve fare affidamento sul suo ingegno e la volontà di sopravvivere per scamparla.