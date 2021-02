Damien Chazelle regista dello spot di Squarespace sulle note di Dolly Parton (VIDEO)

Il regista Damien Chazelle ha firmato la regia di uno spot di Squarespace, ecco il video sulle note di Dolly Parton realizzato per il SuperBowl.

Damien Chazelle è tornato alla regia in occasione di uno spot di Squarespace realizzato in occasione del Superbowl e il video può contare su una nuova versione di una canzone di Dolly Parton.

Il premio Oscar ha creato un filmato dall'atmosfera in stile La La Land grazie all'usco delle coreogafie di Justin Peck, vincitore di un Tony Award, che mostra un mondo ipercolorato legato alla creazione di nuovi siti internet professionali.

Dolly Parton ha collaborato con Damien Chazelle realizzando una versione della sua hit 9 to 5 trasformandola in 5 to 9 grazie a un nuovo testo.

La versione integrale del brano è disponibile su Spotify e invita gli ascoltatori a seguire e coltivare i propri sogni, trovando il proprio percorso nel mondo dal punto di vista professionale.

Squarespace è da tempo presente negli spazi commerciali del SuperBowl affidando a star come Winona Ryder, Keanu Reeves, John Malkovich e Jeff Bridges il ruolo da protagonisti dei filmati promozionali dell'azienda.

Chazelle tornerà alla regia in occasione del film Babylon, prodotto da Paramount, che racconterà la storia del passaggio dal cinema muto al sonoro e porterà sul grande schermo personaggi realmente esistiti e altri inventati.