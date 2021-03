Maneskin: Damiano David nelle sue foto da adolescente, ecco com'era

Sul web sono circolate le foto che ritraggono Damiano David da adolescente e ribadiscono il fascino innato del frontman dei Maneskin, freschi vincitori del Festival di Sanremo 2021.

Era il 2017 quando i Maneskin conquistavano il pubblico di X-Factor, classificandosi al secondo posto nel talent di Sky. Successivamente, il gruppo è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare anche da coloro che non avevano seguito il loro percorso televisivo sotto la guida di Manuel Agnelli, grazie a brani di successo quali Morirò da Re e Torna a Casa che hanno scalato le classifiche di vendita. Il segreto di tale successo è riconducibile sia al talento della giovane band, sia alla presenza scenica di Damiano David, frontman capace di mettere d'accordo persone di ogni età e genere quando si tratta di commentare il suo indiscutibile fascino.

L'8 gennaio ha compiuto appena 22 anni ma già da adolescente poteva contare su un'estetica assai apprezzabile, come testimoniano alcuni scatti circolati sui social dopo la vittoria dei Maneskin a Sanremo con il brano Zitti e Buoni. Le foto ritraggono Damiano proprio negli anni in cui conobbe la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi ed il batterista Ethan Torchio, con cui oggi continua a macinare successi, puntando a rappresentare nel miglior modo l'Italia all'Eurovision Song Contest 2021, in programma dal 18 al 22 maggio a Rotterdam. Maneskin significa chiaro di luna in danese, lingua d'origine di Victoria.