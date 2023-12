Dalla mia finestra: Guardando te, Netflix svela con un trailer la data d'uscita del terzo film del franchise

Netflix ha diffuso in streaming un primo teaser trailer di Dalla mia finestra: Guardando te, terzo capitolo del franchise di produzione spagnola. Il filmato svela anche la data d'uscita del prossimo film: 23 febbraio 2024.

La cogline diffusa dal colosso dello streaming recita: "Dopo gli eventi della scorsa estate, Ares e Raquel non riescono a portare avanti la loro relazione e decidono di separarsi. Ma quando si rivedono in inverno a Barcellona, l'amore e l'attrazione che provano l'uno per l'altra sono innegabili. Troveranno un modo per tornare di nuovo insieme?".

La storia riprenderà da dove era stata interrotta alla fine di Dalla mia finestra: Al di là del mare e sarà incentrata ancora sui personaggi di Raquel e Ares che, purtroppo, si sono lasciati con un brutto litigio al funerale di Yoshi.

Questa saga di stampo sentimentale, definita un po' come l'After spagnolo, è basata sui romanzi di Ariana Godoy editi in Italia da Sperling & Kupfer.

Su queste pagine potete leggere la recensione di Dalla mia finestra e quella di Dalla mia finestra: Al di là del mare.